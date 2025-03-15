Antika sevgisi yaşam şekline dönüştü! 6 yılda 600 parça toplayan işçi tutkusunu anlattı...
Plak merakıyla birlikte nostaljik objeler toplama ilk adımını atan 38 yaşındaki Ferdi Aylak, 6 yıldır biriktirdiği antikaları bir depoda sergiliyor. Amasya'da bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan Aylak işi dışında, 600 parçaya ulaşan koleksiyonuyla vakit geçirmeyi ve toplandıklarını meraklılarıyla paylaşmayı hayatının en büyük zevki olarak görüyor...
Ferdi Aylak, kurşun askerler, plaklar, ses sistemleri, telefonlar, oyuncak arabalar, masaüstü saatler ve çakmaklar gibi eşyalardan oluşan 600 parçalık koleksiyonunu bir depoda sergiliyor.
Antika eşya biriktirme amacının eski kültürleri yaşatmak olduğunu ifade eden Aylak, “Kurşun askerlerimiz, Tiffany lambalarımız, elektronik cihazlarımız, plaklarımız var. Ayrıca kendim plak koleksiyoneriyim. Neşet Ertaş olsun, Mahsuni babamız olsun, Ferdi babamız olsun, Müslüm babamız olsun plaklarını toplamaya başladım. O zamanlardan günümüze temiz kalan plakları toplamaya özen gösterdim. Benden sonraki nesillere bunu anlatmaya çalıyorum. Buradan gelen geçen dostlarımız, küçük arkadaşlarımız oluyor. Onlara, bu kültürü aşılamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere biz bunu anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
600 parçalık koleksiyonunu gençlerden de büyük ilgi gördüğünü söyleyen Aylak, "Gençler görüyor buradan geçerken, ben de buyur ediyorum, çay ve kahve ikram ediyorum. Onların da hoşuna gidiyor, ben eski kültürleri gençlere aşılamaya çalışıyorum. Benim de hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum bu durumdan" dedi.
Aylak, koleksiyonunda eşi benzeri olmayan parçaların da bulunduğunu söyleyerek, "Burada ben guguklu saat, duvar saatleri koleksiyonu da yapıyorum. Fransız saatleri koleksiyonu yapıyorum. Tiffany lambalar, özellikle dual pikapların her çeşidini biriktirmeye çalışıyorum" dedi.