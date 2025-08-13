Arçelik 70. yıl çekilişi 12 Ağustos 2025 saat 11.00'de Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. No:30 D:1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan konferans salonunda noter huzurunda gerçekleşti. Herkese açık olan çekilişin sonuçları için bekleyiş başladı. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "Arçelik çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermeye başladı.

Arçelik çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arçelik'in resmi sayfasından yapılan açıklamada "Kazanan talihliler 14.08.2025 tarihli Cumhuriyet gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Arçelik Pazarlama A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Asil talihliler, ikramiye teslimi için en geç 29.08.2025 tarihine kadar, yedek talihliler ise, ikramiye teslimi için en geç 13.09.2025 tarihine kadar kimlikleri ile Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ ye başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar kimliği ile başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar." denildi.