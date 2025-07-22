'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var
'Aroya' isimli Malta bayraklı kruvaziyer Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide 2 bin 241 yolcu ile 1418 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
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Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'na geldi.
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Gemide 2 bin 241 yolcu ile 1418 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
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Gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
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Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı da gezdi.
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Akşam saatlerinde limandan ayrılacak geminin bir sonraki rotası Antalya'nın Kaş ilçesi olacak.
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