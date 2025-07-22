  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var

'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var

'Aroya' isimli Malta bayraklı kruvaziyer Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide 2 bin 241 yolcu ile 1418 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var - Resim: 1

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'na geldi.

1 | 5
'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var - Resim: 2

Gemide 2 bin 241 yolcu ile 1418 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

2 | 5
'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var - Resim: 3

Gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

3 | 5
'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var - Resim: 4

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı da gezdi.

4 | 5
'Aroya' kruvaziyeri Marmaris'te! İçinde 2 bin 241 yolcu var - Resim: 5

Akşam saatlerinde limandan ayrılacak geminin bir sonraki rotası Antalya'nın Kaş ilçesi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
5 | 5