Askıda ekmekten sonra ‘askıda palamut’

Duyarlı vatandaşların kampanyaya katkı sunduğunu vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hamsi döneminde benzer bir uygulama yapmıştık ve vatandaşlarımız memnuniyetle karşılamıştı. Bu sezon da başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların uygulamadan faydalanabilmesi için yeniden başlattık. Uygulamanın duyulmasının ardından bazı vatandaşlarımız da 'Benim de askıda palamut uygulamasına katkım olsun' diyerek ücret bırakıyor. Biz de vatandaşlarımızın katkılarını kendi desteğimizle birleştirerek ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz."