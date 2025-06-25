İslam dünyası muharrem ayına hazırlanıyor. Dini ve manevi açıdan birçok olayın yaşandığı bu hayırlı ayda Aşure Günü de yer alıyor. Tarihleri kaçırmak istemeyenler "Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusunu peş peşe yöneltiyor. İşte o tarih...

Hicri takvimin en kıymetli zamanlarından biri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Bu yıl Aşure Günü 5 Temmuz'a denk geliyor.

Aşure nasıl yapılır?

Aşure, hem dini hem kültürel anlam taşıyan geleneksel bir tatlıdır. Muharrem ayında özellikle Aşure Günü’nde yapılır ve komşularla paylaşılır. Bereketin, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olan aşure, birçok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik bir aşure tarifi:

Malzemeler

Bakliyatlar:

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

3 su bardağı aşurelik buğday

Kuru yemişler ve meyveler:

1 su bardağı fıstık (kabuksuz)

1 su bardağı bütün fındık

1,5 su bardağı doğranmış kuru kayısı

1 su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım su bardağı doğranmış portakal kabuğu

1 su bardağı doğranmış elma

Tatlandırıcı ve aroma:

4 su bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir)

1 çorba kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Bir çimdik tuz

Yapılışı

1. Ön hazırlık (1 gece önceden):

Buğdayı sıcak suyla, nohut ve fasulyeyi ise ayrı kapta ıslatın.

Ertesi gün, bakliyatları ayrı ayrı haşlayın.

2. Meyve hazırlığı:

Kayısı, üzüm, kuş üzümü gibi meyveleri 10 dakika kaynatın.

Portakal kabuklarını 1–2 kez haşlayıp suyunu süzün. (Acılığını almak için)

Renk kararmasını önlemek için incir gibi koyu renkli meyveler ayrı haşlanıp süzülerek eklenmelidir.

3. Malzemeleri birleştirme:

Geniş bir tencerede haşlanan buğday, nohut ve fasulyeyi birleştirin.

Ardından haşlanan meyveleri ekleyin.

Gerekirse kıvam için sıcak su ilavesi yapın (aşure koyulaşabilir).

4. Son malzemeler ve pişirme:

Kaynamaya başlayınca fıstık, fındık, portakal kabuğu, elma, bir çimdik tuz ve şekeri ekleyin.

Sürekli karıştırarak 5–10 dakika daha kaynatın.

Gül suyu isteniyorsa en son aşamada eklenebilir.

5. Kıvam ayarı:

Daha koyu kıvam isteniyorsa, 2 kaşık buğday nişastası az suyla açılıp kaynayan aşureye eklenebilir.

Koyulaşırsa yeniden sıcak su ilave edilebilir.

6. Şeker dengesi:

4 bardak şeker önerilse de damak zevkinize göre 3 bardak veya daha az kullanılabilir.

Süsleme Önerileri

Aşurenizi hem göze hem damağa hitap edecek şekilde süslemek için şunları kullanabilirsiniz:

Nar taneleri

Ceviz ve fındık kırığı

Toz Antep fıstığı

Hindistan cevizi

Kuru üzüm

Tarçın

Püf Noktaları

Tüm bakliyatlar ve meyveler önceden ıslatılmalı ve ayrı ayrı haşlanmalıdır.

Kuru meyveler aşurenin rengini etkileyebilir; renk dengesine dikkat edilmelidir.

Şeker ve su miktarı pişirme sırasında ayarlanmalıdır.

Kıvam alana kadar karıştırılarak pişirilmelidir.