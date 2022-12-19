Atıl malzemelerden hediyelik eşya üretiyorlar
Muş'un köylerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursları, kadınlara yeni bir iş kapısı sundu. Atıl malzemeleri kullanarak hediyelik eşyalar üreten kadınların, verilen kurslar sayesinde hem sosyalleşmeleri hem de meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.
Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Taşoluk köyünde açılan el sanatları kursunda kadınlar, geri dönüşüme katkı sunmak amacıyla atıl malzemeleri kullanarak çeşitli ürünler yapıyor.
Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran, AA muhabirine, köylerde açılan kursların kendileri için çok özel olduğunu söyledi.
Kent merkezindeki kadın ve kızların kurslara ulaşmasının kolay olduğunu belirten Oran, şöyle konuştu:
"Bu nedenle köylerde açtığımız kursları çok önemsiyoruz. Dezavantajlı konumdaki kadın ve kızlarımız, maharetli usta öğreticilerimizin ellerinden yavaş yavaş ustalığa doğru ilerliyor. 15 köyde kurs açtık. Bu kurslarda geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor. Atıl malzemelerin usta ellerle çok güzel ürünlere dönüştüğünü görüyoruz. Kursiyerler yaptıkları ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlıyor."