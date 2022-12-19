Atıl malzemelerden hediyelik eşya üretiyorlar Muş'un köylerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursları, kadınlara yeni bir iş kapısı sundu. Atıl malzemeleri kullanarak hediyelik eşyalar üreten kadınların, verilen kurslar sayesinde hem sosyalleşmeleri hem de meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Taşoluk köyünde açılan el sanatları kursunda kadınlar, geri dönüşüme katkı sunmak amacıyla atıl malzemeleri kullanarak çeşitli ürünler yapıyor. 1 | 7

Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Oran, AA muhabirine, köylerde açılan kursların kendileri için çok özel olduğunu söyledi. 2 | 7

Kent merkezindeki kadın ve kızların kurslara ulaşmasının kolay olduğunu belirten Oran, şöyle konuştu: 3 | 7