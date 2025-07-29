Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor
Samsun’un Bafra Ovası’nda 15 bin dekarlık alanda kavun ve karpuz hasadı devam ediyor. Sezon ilerledikçe kavunun fiyatı gerilerken, karpuzda ise yükseliş sürüyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde karpuz hasadı sona ererken, Samsun Bafra Ovası'nda ise hasat devam ediyor.
Karpuzların kilogram fiyatının 3 TL olduğu açıklandı.
Bölgede ayrıca, kavun hasatına da temmuz ayı sonu itibarıyla başlandı. Kavunların kilogram fiyatı ise cinsine göre 8 TL-13 TL arasında.
Çiftçi Mesut Gün, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtti. Ancak Gün, fiyatların düşük kalmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını da kaydetti.
Çiftçi Gün, kavun hasadında ilk dönemlerde fiyatların 12-13 TL bandında olduğunu, şu anda cinsine göre 8 TL’den başladığını ifade etti.
Karpuz fiyatlarında son günlerde artış yaşandığını söyleyen Mesut Gün, geçtiğimiz haftalarda karpuzun kilogram fiyatı 1-2 TL civarında olduğunu, son 2 gündür 3-4 TL seviyesine çıktığını belirtti.
Gün ayrıca, karpuz fiyatlarının biraz daha artmasını beklediklerinin de altını çizdi.
Bu sene ürün bolluğundan dolayı çiftçinin para kazanamadığını ekleyen Gün, sebze meyve halinde fiyatlar düşük olduğunu ancak perakende satışta 3-4 katına kadar çıktığını ifade etti.