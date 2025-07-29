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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda 15 bin dekarlık alanda kavun ve karpuz hasadı devam ediyor. Sezon ilerledikçe kavunun fiyatı gerilerken, karpuzda ise yükseliş sürüyor.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 1

Türkiye'nin birçok bölgesinde karpuz hasadı sona ererken, Samsun Bafra Ovası'nda ise hasat devam ediyor.

Karpuzların kilogram fiyatının 3 TL olduğu açıklandı.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 2

Bölgede ayrıca, kavun hasatına da temmuz ayı sonu itibarıyla başlandı. Kavunların kilogram fiyatı ise cinsine göre 8 TL-13 TL arasında.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 3

Çiftçi Mesut Gün, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtti. Ancak Gün, fiyatların düşük kalmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını da kaydetti.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 4

Çiftçi Gün, kavun hasadında ilk dönemlerde fiyatların 12-13 TL bandında olduğunu, şu anda cinsine göre 8 TL’den başladığını ifade etti.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 5

Karpuz fiyatlarında son günlerde artış yaşandığını söyleyen Mesut Gün, geçtiğimiz haftalarda karpuzun kilogram fiyatı 1-2 TL civarında olduğunu, son 2 gündür 3-4 TL seviyesine çıktığını belirtti.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 6

Gün ayrıca, karpuz fiyatlarının biraz daha artmasını beklediklerinin de altını çizdi.

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Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor - Resim: 7

Bu sene ürün bolluğundan dolayı çiftçinin para kazanamadığını ekleyen Gün, sebze meyve halinde fiyatlar düşük olduğunu ancak perakende satışta 3-4 katına kadar çıktığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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