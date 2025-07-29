Bafra Ovası'nda hasat zamanı: Kavun-karpuz bolluğu dikkat çekiyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde karpuz hasadı sona ererken, Samsun Bafra Ovası'nda ise hasat devam ediyor. Karpuzların kilogram fiyatının 3 TL olduğu açıklandı. 1 | 7

Bölgede ayrıca, kavun hasatına da temmuz ayı sonu itibarıyla başlandı. Kavunların kilogram fiyatı ise cinsine göre 8 TL-13 TL arasında. 2 | 7

Çiftçi Mesut Gün, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtti. Ancak Gün, fiyatların düşük kalmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını da kaydetti. 3 | 7

Çiftçi Gün, kavun hasadında ilk dönemlerde fiyatların 12-13 TL bandında olduğunu, şu anda cinsine göre 8 TL’den başladığını ifade etti. 4 | 7

Karpuz fiyatlarında son günlerde artış yaşandığını söyleyen Mesut Gün, geçtiğimiz haftalarda karpuzun kilogram fiyatı 1-2 TL civarında olduğunu, son 2 gündür 3-4 TL seviyesine çıktığını belirtti. 5 | 7