Bafra pidesi’ ‘dünyanın en iyi ekmeği’nin ardından bu kez de ‘dünyanın en iyi turtası’ seçildi

‘Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde ‘En İyi Turtalar’ kategorisinde ilk 2 sırayı Samsun’a ait lezzetler paylaştı. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın ‘Top Ten Breads’ (en yi ekmekler) listesinde ilk 2 sırayı Bafra ve Samsun pideleri yer alıyordu. 1 | 9

Bafra pidesi ve Samsun pidesi adıyla listede ilk 2 sırada yer alan Samsun lezzetleri, Brezilya’nın pao de queijosunu, Malezya’nın roti canaisini, Kolombiya’nın pan de bonosunu, Azerbaycan’ın qutabını, İtalya’nın piadina romagnolasını ve Hindistan’ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını bu listede geride bırakmıştı. 2 | 9

Taste Atlas bu sefer de listesini güncelleyerek Bafra pidesini turtalar arasında zirveye yerleştirdi. Bafra pidesi ve Samsun pidesi son güncellemenin ardından Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde ‘Top 100 Pies in the World’ (Dünyanın en iyi 100 turtası) listesinde ilk 2 sırayı paylaştılar. 3 | 9