Bahar bitti mi, final mi yaptı? Bahar dizisi bu akşam neden yok?

13 Şubat 2024'te ilk kez izleyici ile buluşan Bahar dizisinin 3. sezonu her salı ekrana geliyordu. Bahar'ın yeni bölümü bu akşam olmayacak. Diziyi sıkı şekilde takip eden yüz binlerce kişi şaşkınlığa uğrarken "Bahar bitti mi, final mi yaptı" ve "Bahar dizisi bu akşam neden yok" sorusu art arda gelmeye başladı.