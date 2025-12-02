Bahar bitti mi, final mi yaptı? Bahar dizisi bu akşam neden yok?
Bu akşam sevilen dizi Bahar seyirci ile buluşmayacak. Her salı ekrana gelen projenin bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. İzleyiciler dizinin bitip bitmediğini merak ederken bir yandan da "Bahar dizisi bu akşam neden yok" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
13 Şubat 2024'te ilk kez izleyici ile buluşan Bahar dizisinin 3. sezonu her salı ekrana geliyordu. Bahar'ın yeni bölümü bu akşam olmayacak. Diziyi sıkı şekilde takip eden yüz binlerce kişi şaşkınlığa uğrarken "Bahar bitti mi, final mi yaptı" ve "Bahar dizisi bu akşam neden yok" sorusu art arda gelmeye başladı.
Bahar dizisi bitti mi?
Bahar dizisi final yapmadı. Dizinin yayın günü değişti. Bu akşam Rüya Gibi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
Bahar yeni bölüm ne zaman?
Yeni sezon ilk bölümü 9 Eylül Salı günü yayınlanan Bahar artık pazar günü ekrana gelecek. Yeni bölüm bu nedenle 7 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak.