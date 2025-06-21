Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan hapisten çıktı mı?

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın ölüm haberi ile yıkıldı. Kendisi de kardeşi gibi moda yarışma programı ile ünlü olan Bahar Can'ın biyografisi bu üzücü gelişme sonrası tekrar gündem oldu. Sıkça "Bahar Candan kimdir" diye soruluyor.

Bahar Candan kimdir?

1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Bahar Candan, “Candan Kardeşler” olarak tanınan ailenin ortanca çocuğu. Aslen Karamanlı olan Candan, Prof. Dr. Hakan Candan ve Umut Candan’ın kızıdır. Ablası Nihal ve kardeşi Su ile birlikte uzun süredir magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Hukuk Fakültesinden Televizyon Dünyasına

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Bahar Candan, avukat olma hedefiyle bilinse de, kariyerini hukuk alanında değil, televizyon programları ve sosyal medya üzerinden şekillendirdi. 2016 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Candan, iddialı tavırları, kendine özgü tarzı ve jüri üyeleriyle yaşadığı tartışmalarla kısa sürede magazin gündeminde yer buldu.

Yarışmalar, Müzik ve Sosyal Medya

2016’da yarışmada ikinci olan ancak sonucu beğenmeyip stüdyoyu terk eden Bahar Candan, 2017’de yeniden yarışmaya katıldı. Aynı dönemde “Dondurma Gibisin” adlı şarkıyla müzik dünyasına adım attı. Ardından “Dom Pérignon” adlı şarkısına klip çeken Candan, bu süreçte profesyonel müzik kariyeri hedefinden uzak bir çizgi izledi. 2020’de “Doya Doya Moda” isimli yarışma programına katılan Candan, bu yarışma için kilo aldığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Bahar Candan, 2023 yılında ablası Nihal Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bir suç örgütünün finansal yönetimini üstlendiği öne sürülen Candan kardeşler, Kasım 2023’te tutuklandı. Bahar Candan’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı” paylaşımı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımları, suçlamalarla ilişkilendirilerek geniş çapta eleştirildi.

Tahliye ve Yargı Süreci

Hakkında 44 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Bahar Candan, 20 Eylül 2024 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yargı süreci devam eden Candan, tahliyesinin ardından yeniden sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye başladı.