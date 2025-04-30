Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek gençlere müjdeli bir haber daha verdi. Bakan Göktaş, imzalanan protokolle Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere 20 firmanın özel indirimler sunacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada yeni evlenecek gençleri sevindirecek bir haber paylaştı.
Mevcut indirimlere ek özel indirimler
Bakan Göktaş, yapılan iş birliğiyle Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlenecek kişilere 20 firmanın mevcut indirimlere ek özel indirimler sunacağını kaydetti.
Bakan Göktaş, söz konusu özel indirimlerin yüzde 5 ve yüzde 35 civarlarında olacağını da ekledi.
Mobilya, beyaz eşyaya, ev tekstili, mutfak eşyaları gibi ürünlerde genç çiftlere özel indirim desteği sağlanacak.