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  4. Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek!

Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek gençlere müjdeli bir haber daha verdi. Bakan Göktaş, imzalanan protokolle Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere 20 firmanın özel indirimler sunacağını açıkladı.

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Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek! - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada yeni evlenecek gençleri sevindirecek bir haber paylaştı.

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Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek! - Resim: 2

Mevcut indirimlere ek özel indirimler

Bakan Göktaş, yapılan iş birliğiyle Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlenecek kişilere 20 firmanın mevcut indirimlere ek özel indirimler sunacağını kaydetti.

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Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek! - Resim: 3

Bakan Göktaş, söz konusu özel indirimlerin yüzde 5 ve yüzde 35 civarlarında olacağını da ekledi.

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Bakan duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'yla evleneceklere ek destek! - Resim: 4

Mobilya, beyaz eşyaya, ev tekstili, mutfak eşyaları gibi ürünlerde genç çiftlere özel indirim desteği sağlanacak.

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