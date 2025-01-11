Balkan geleneği 'Koleda' Babaeski'de yaşanıyor
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği 'Koleda' makyaj etkinliği başladı. Etkinlik alanında bulunan korkutucu figürlerle fotoğraf çektiren vatandaşlar birbirlerini korkutmak için havanın kararmasını bekliyor. Koleda, Pomakların Türkiye'ye taşıdığı bir gelenek.
Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 7'nci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı.
Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.
Etkinlik organizatörü Ramazan Akcan,bin yıllık Balkan geleneğinin bu yıl 7'incisinin düzenlendiğini söyledi
Akcan, Koleda'nın bir Pomak geleneği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı katılımcı bekliyoruz. Bu Pomakların Balkanlardan buraya taşıdığı bir gelenek. Korku kıyafetleri ve makyajla kötü ruhların kaçırıldığına ve korkutulduğu inanılan Balkan geleneği. Bin yıldırda sürdürülüyor. Her yıl bir tuğla daha üzerine koyarak gidiyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden tur şirketleri buraya akın etti."