Balkan geleneği 'Koleda' Babaeski'de yaşanıyor

Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.

Akcan, Koleda'nın bir Pomak geleneği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı katılımcı bekliyoruz. Bu Pomakların Balkanlardan buraya taşıdığı bir gelenek. Korku kıyafetleri ve makyajla kötü ruhların kaçırıldığına ve korkutulduğu inanılan Balkan geleneği. Bin yıldırda sürdürülüyor. Her yıl bir tuğla daha üzerine koyarak gidiyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden tur şirketleri buraya akın etti."