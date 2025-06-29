Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı, boşandı mı?
Barış Arduç’un, "Aşkı Hatırla" dizisindeki Hande Erçel ile cesur sahneleri sonrası magazin kulislerinde Gupse Özay – Barış Arduç ilişkisinin zarar gördüğüne dair çok sayıda iddia yayıldı. Çiftin hayranları sıklıkla "Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı" diye soruyor.
Barış Arduç ile Hande Erçel son iki projede yan yana geldiler. Arduç ile Erçel en son "Aşkı Hatırla" dizisinde başrolü paylaştılar ve cesur sahnelere imza attılar. Hal böyle olunca özellikle Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında birtakım dedikodular ortaya atıldı. Vatandaşlar da bu gelişmelerin ardından "Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı" sorusunu yöneltmeye başladı.
Barış Arduç ile Gupse Özey ayrıldı mı?
Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Ancak en güncel bilgilere göre, ayrılık iddiaları tamamen asılsız ve çift aralarındaki birlikteliği sürdürmeye devam ediyor.