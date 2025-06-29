Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı, boşandı mı?

Barış Arduç ile Hande Erçel son iki projede yan yana geldiler. Arduç ile Erçel en son "Aşkı Hatırla" dizisinde başrolü paylaştılar ve cesur sahnelere imza attılar. Hal böyle olunca özellikle Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında birtakım dedikodular ortaya atıldı. Vatandaşlar da bu gelişmelerin ardından "Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı" sorusunu yöneltmeye başladı.

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