Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? Gupse Özay boşandı mı?

Barış Arduç ile Hande Erçel "Aşkı Hatırla" dizisinde yan yana geldiler. İkilinin bazı sahneleri magazin gündeminde epey gündem oldu. Bu sahneler sonrası birtakım iddialar ortaya atıldı. Barış Arduç - Gupse Özay çiftinin arasının bozulduğu ve ayrıldığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Peki çift boşandı mı?

1 | 2