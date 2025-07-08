Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? Gupse Özay boşandı mı?
Barış Arduç ile Gupse Özay hakkındaki sosyal medyada çıkan iddialar bitmiyor. Son olarak Arduç'un en son çıkan dizisi sonrası iddialar artmaya başladı. Sıkça yöneltilen soru "Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı" şeklide...
Barış Arduç ile Hande Erçel "Aşkı Hatırla" dizisinde yan yana geldiler. İkilinin bazı sahneleri magazin gündeminde epey gündem oldu. Bu sahneler sonrası birtakım iddialar ortaya atıldı. Barış Arduç - Gupse Özay çiftinin arasının bozulduğu ve ayrıldığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Peki çift boşandı mı?
Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?
Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer bulan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları asılsız çıktı. İkilinin evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığı, birlikteliklerini sürdürdükleri netlik kazandı.