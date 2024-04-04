'Bay sinema' Türker İnanoğlu'na veda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin restorasyonu ve yeniden ihya çalışmaları kapsamında İnanoğlu'yla yakından tanıştığını belirterek, "O sıralarda Türker Abi, Atlas Sineması'nda Bakanlığımızın kiracısı ve işletmecisiydi. Sözleşmesi de devam ediyordu. Kendisini ziyaret edip, proje konusunda bilgilendirdim. Görüşlerini, önerilerini rica ettim. Kendisine, 'Abi sizin sözleşmeniz devam ediyor ama bizim böyle bir projemiz var. İzniniz olursa biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.' dedim. Hiç tereddüt etmeden, 'Bir an önce başlayın. Ben de elimden ne geliyorsa her türlü desteği vereceğim.' dedi. O gün anladım ki söz konusu beyazperde, kültür sanat olduğunda Türker Abi'de 'Hayır' yoktu. 'Nasıl yapabilirim, nasıl destek olabilirim?' vardı. Her zaman takdir ettiğim bir insan." dedi.

Yaklaşık 3 ay önce de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), İnanoğlu ile bir araya geldiklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Zaman zaman sağlığı izin verdiği anlarda bir araya gelip, kültür ve sanat, projeler konusunda görüşlerini alıp, fikir sunmasını istiyordum. Çok değerli, çok faydalı bir insandı. Yeşilçam yapıtları, sinema salonları, video, televizyon, meslek birlikleri, eğitim, müze, Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) gibi birçok önemli projeyi 88 yıllık yaşamına sığdırmayı başarmıştı. Tam bir beyazperde sevdalısıydı. Ben Türker İnanoğlu'nun önce iyi anlaşılması, sonra örnek alınması gerektiğine inanıyorum. Sinema emekçisi olarak çıktığı bu yolda çok büyük sıkıntılar çekmişti ve bu sıkıntıları hiçbir zaman unutmayıp, kendisinden sonra gelen emekçilere destek olabilmek adına her fırsatta taşın altına elini koymayı bilmişti."

Bakan Ersoy, İnanoğlu'nun gençlere de çok değer verdiğine işaret ederek, "Gençlerin hayal kurabilmesi için her daim arkasında duruyordu. Burslar veriyordu. Sinema adına meslek birlikleri, dernekler, yapıtlar, stüdyolar olsun birçok yeniliğe önayak olmuştu. Biz, camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Bu sabah Bakanlık'ta da konuştuk; haziran ayı itibarıyla çok büyük emeğinin olduğu, İstanbul Sinema Müzesi'nde Türker İnanoğlu sergisini açmaya karar verdik." diye konuştu.

Bir insanın en büyük eserinin yetiştirdiği insanlar olduğunun altını çizen Ersoy, "Türker Abi, bu ince sanatın en büyük ustasıydı. Mekanın cennet olsun usta." ifadelerini kullandı.