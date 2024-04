'Bay sinema' Türker İnanoğlu'na veda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin restorasyonu ve yeniden ihya çalışmaları kapsamında İnanoğlu'yla yakından tanıştığını belirterek, "O sıralarda Türker Abi, Atlas Sineması'nda Bakanlığımızın kiracısı ve işletmecisiydi. Sözleşmesi de devam ediyordu. Kendisini ziyaret edip, proje konusunda bilgilendirdim. Görüşlerini, önerilerini rica ettim. Kendisine, 'Abi sizin sözleşmeniz devam ediyor ama bizim böyle bir projemiz var. İzniniz olursa biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.' dedim. Hiç tereddüt etmeden, 'Bir an önce başlayın. Ben de elimden ne geliyorsa her türlü desteği vereceğim.' dedi. O gün anladım ki söz konusu beyazperde, kültür sanat olduğunda Türker Abi'de 'Hayır' yoktu. 'Nasıl yapabilirim, nasıl destek olabilirim?' vardı. Her zaman takdir ettiğim bir insan." dedi.

3 | 13