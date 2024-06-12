Bayram tatili planı yapanlar dikkat: 2024'te vize istemeyen ülkeler Bayram tatiline sayılı gün kalmışken tatil plan yapanlar, Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeleri rotanıza eklemek ister misiniz? Yalnızca "kimliğinizle" girebileceğiniz ülkeler ne pasaport şartı arıyor ne de vize.

Pasaport ve vize derdiyle uğraşmadan tatile çıkmaya ne dersiniz? Bayram tatiline kısa bir süre kala tatil rotası oluşturanlar, bu ülkelere pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz. 1 | 10

Avrupa Ülkeleri’nin para biriminden dolayı yapılacak harcamaların Türk Lirası karşılığının çok tutacağı gerekçesi, ziyaret edebileceğimiz yabancı ülkelerin seçeneklerini ne yazık ki daraltabiliyor. Ancak Türkiye’ye yakın vizesiz ülkeler, kişisel bütçenizi çok zorlamayacak. 2 | 10

Makedonya İstanbul’dan yaklaşık 1.5 saatlik bir uçuşla gidilebilen Makedonya'da, tarihin dokusunu ve etnik çeşitliliği her sokakta hissedeceksiniz. Resmi dili Makedonca olsa da Türkçe konuşan birçok insana rastlayabileceğiniz Makedonya'da, Üsküp ve Ohrid şehirlerini ziyaret edebilirsiniz. Atatürk’ün Kocacık Köyü’nde bulunan babasıyla dedesinin evini gezebilirsiniz, Makedonya’nın en lezzetli mezelerinden biri olan Ajvar’ı ve meşhur kebabı Kebapi'nin tadına bakabilirsiniz. 3 | 10