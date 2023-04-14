Bayram tatilinde kimlik kartıyla nereye gidilebilir?
Enuygun.com sadece kimlik kartıyla gidilebilecek seyahat önerilerini bayram planı yapan tatil severlerle paylaştı. Kimlik kartıyla kolayca gidilebilecek ülkelerin görülecek yerler listesinde birçok cazibe merkezi yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerin sayısı artıyor.
Listede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna bulunuyor.
Uygun fiyatlı tatil planlarında başı çeken pasaportsuz ülkeler, özellikle bayram tatillerinde yoğun ilgi görüyor.
Tatil severlerin kültür, doğa, deniz temalı tatil konseptlerini bulabilecekleri bu ülkelerde görülecek yerlerden lezzet duraklarına, tarihi yapılardan doğal güzelliklere kadar keşfedilecek birçok güzellik bulunuyor.