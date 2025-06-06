Kurban Bayramı’nda ziyaretler artarken sofralar da kavurma, baklava ve çeşitli ikramlarla donatılıyor. Ancak bayram boyunca kontrolsüzce tüketilen bu lezzetler, kısa sürede istenmeyen kilolarla geri dönebiliyor. Uzmanlar, bayram sonrası bu kilolardan sağlıklı şekilde kurtulmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor. 1 | 13

Peki, bayram süresince alınan kilolar nasıl verilmeli? Uzmanlar bu konuda hangi önerilerde bulunuyor? İşte formda kalmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için altın değerinde tavsiyeler... 2 | 13

Kurban Bayramı’nda kırmızı et, tatlı ve hamur işi gibi yiyeceklerin sıkça tüketilmesi, hızlı kilo alımını beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bayram boyunca beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. 3 | 13