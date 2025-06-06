Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? | Uzmanlardan altın değerinde tavsiyeler
Bayramın gelişiyle birlikte hem ziyaret trafiği artıyor hem de sofralar klasik lezzetlerle şenleniyor. Kavurma, baklava ve çeşitli ikramlıkların başrolde olduğu bugünlerde, alınan kaloriler bayram sonrasında istenmeyen kilolara dönüşebiliyor. Peki, bu kilolardan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Uzmanların önerdiği etkili yöntemler haberimizde...
Kurban Bayramı’nda ziyaretler artarken sofralar da kavurma, baklava ve çeşitli ikramlarla donatılıyor. Ancak bayram boyunca kontrolsüzce tüketilen bu lezzetler, kısa sürede istenmeyen kilolarla geri dönebiliyor.
Uzmanlar, bayram sonrası bu kilolardan sağlıklı şekilde kurtulmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor.
Peki, bayram süresince alınan kilolar nasıl verilmeli? Uzmanlar bu konuda hangi önerilerde bulunuyor? İşte formda kalmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için altın değerinde tavsiyeler...
Kurban Bayramı’nda kırmızı et, tatlı ve hamur işi gibi yiyeceklerin sıkça tüketilmesi, hızlı kilo alımını beraberinde getirebiliyor.
Bu nedenle uzmanlar, bayram boyunca beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Bayramda yediklerinize dikkat edin
Bayram boyunca tatlı tüketimini abartmamak, tuzlu ve kolesterolü yüksek gıdaları ölçülü tüketmek, porsiyonları küçük tutmak, sağlıklı yiyecekler tercih etmek ve hareketsiz kalmamak büyük önem taşıyor.