Beren Saat- Kenan Doğulu çifti gözlerden uzak evliliklerini sürdürürken Saat ile ilgili dönem dönem bazı dedikodular çıkıyor. Son olarak yine "Beren Saat hamile" iddiaları ortaya atıldı. Peki gerçekler ne?

Beren Saat hamile mi?

Beren Saat ile ilgili bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Saat'in 4 aylık hamile olduğu söylentisi bir uydurmadan ibaret... Beren Saat en son açıklamasında "Yıllar içinde bu tarz haberlerle sık sık karşılaştık. Bu da onlardan biri" dedi.