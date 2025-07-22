Beren Saat hamile mi?
Beren Saat- Kenan Doğulu çiftinin evlilikleri mutlu mesut sürerken zaman zaman Beren Saat'in halime olduğu iddiaları ortaya atılıyor. Çift bu dedikoduları sürekli yalanlarken konu yeniden gündemde... Peki olayın aslı astarı var mı?
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Beren Saat- Kenan Doğulu çifti gözlerden uzak evliliklerini sürdürürken Saat ile ilgili dönem dönem bazı dedikodular çıkıyor. Son olarak yine "Beren Saat hamile" iddiaları ortaya atıldı. Peki gerçekler ne?
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Beren Saat hamile mi?
Beren Saat ile ilgili bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Saat'in 4 aylık hamile olduğu söylentisi bir uydurmadan ibaret... Beren Saat en son açıklamasında "Yıllar içinde bu tarz haberlerle sık sık karşılaştık. Bu da onlardan biri" dedi.
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