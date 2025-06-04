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Beypazarı’nda bayramın habercisi 80 katlı baklava: Siparişlere yetişemiyorlar

Kurban Bayramı yaklaşırken Ankara’nın Beypazarı ilçesinde baklava tezgâhları şimdiden hareketlendi. 80 katlı meşhur Beypazarı baklavası ve yaprak sarması için Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor; Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nde ise kadınlar bayram mesaisinde.

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Beypazarı’nda bayramın habercisi 80 katlı baklava: Siparişlere yetişemiyorlar - Resim: 1

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte baklava hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine özgü 80 katlı baklava ve Beypazarı yaprağından yapılan yaprak dolmasına olan talepler artış gösteriyor.

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Beypazarı’nda bayramın habercisi 80 katlı baklava: Siparişlere yetişemiyorlar - Resim: 2

Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nde ise kadınlar, bayram sofraları için geleneksel tatları özenle hazırlamaya başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlerle yoğun mesai sürüyor.

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Beypazarı’nda bayramın habercisi 80 katlı baklava: Siparişlere yetişemiyorlar - Resim: 3

Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlerle yoğun mesai sürüyor.

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Beypazarı’nda bayramın habercisi 80 katlı baklava: Siparişlere yetişemiyorlar - Resim: 4

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, siparişlere yetişemediklerini ifade ediyor.

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