Beypazarı’nda bayramın habercisi 80 katlı baklava: Siparişlere yetişemiyorlar
Kurban Bayramı yaklaşırken Ankara’nın Beypazarı ilçesinde baklava tezgâhları şimdiden hareketlendi. 80 katlı meşhur Beypazarı baklavası ve yaprak sarması için Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor; Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nde ise kadınlar bayram mesaisinde.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte baklava hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine özgü 80 katlı baklava ve Beypazarı yaprağından yapılan yaprak dolmasına olan talepler artış gösteriyor.
Kınalı Eller Kadın Kooperatifi’nde ise kadınlar, bayram sofraları için geleneksel tatları özenle hazırlamaya başladı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlerle yoğun mesai sürüyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen siparişlerle yoğun mesai sürüyor.
Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, siparişlere yetişemediklerini ifade ediyor.