Bilecik'teki 'Medetli kavunu' İstanbul yolunda

İyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Bahar, şöyle konuştu: "Kaliteden ödün vermiyoruz. Medetli kavununun tartışılmaz bir tadı var. Bunun tadını alan başka kavun yiyemez. Allah'ın verdiği bir toprak var. 'Tat yoksa para da yok' diyoruz. Türkiye artık Medetli kavununu biliyor. Her sabah erkenden iş başı yapıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Hem biz ekmek yiyoruz hem de işçimiz ekmek yiyor. İşçisi olan işçisini alır, işçisi olmayan kendi ailesiyle gelerek kesime başlar. Yığınlar haline getirip sonra tek tek römorka yükleriz. Medetli köyümüzde küçük bir halimiz var. Pazarcı oraya gelir. Hangi malı beğenirse anlaşır ve kavunu alır."

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