Bingöl'e atanan Türkiye güzeli doktor İdil Bilgen ABD'ye gitti

Hem güzellik kraliçesi hem de başarılı bir doktor... Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerini ABD’ye taşıdı.

Remziye Karakuş
Miss Turkey 2024’te tacı takarak Türkiye’nin en güzel kızı seçilen İdil Bilgen, akademik kariyerinde de önemli bir adım attı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, doktorluk yolculuğunu sürdürmek üzere bu yıl temmuz ayında New York’a taşındı.

Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan ancak göreve başlamayan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ihtisasına başladığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında azim ve kararlılığın önemini vurgulayan genç doktor şu ifadeleri kullandı:

"Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğinde hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün sınırısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin."

