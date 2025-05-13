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Bir ilçe nüfusu kadar insan tek gemiyle Alanya'ya geldi

Yaklaşık 2 bin yolcusu Bahama bandıralı kruvaziyer yolcu gemisi Alanya Limanı'na demir attı. Marella Discovery 2 adlı gemi saat 18:00 civarında Rhodos'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılacak. Gemide aynı zamanda 729 mürettebat bulunuyor.

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Bir ilçe nüfusu kadar insan tek gemiyle Alanya'ya geldi - Resim: 1

Bin 795 yolculu Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer yolcu gemisi Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.

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Bir ilçe nüfusu kadar insan tek gemiyle Alanya'ya geldi - Resim: 2

Gemide bulunan yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi.

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Bir ilçe nüfusu kadar insan tek gemiyle Alanya'ya geldi - Resim: 3

Gemideki mürettebat sayısı ise 729.

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Bir ilçe nüfusu kadar insan tek gemiyle Alanya'ya geldi - Resim: 4

Geminin Alanya Limanı'na demir atmasının ardından, bazı turistler şehir merkezini gezmek için gemiden ayrıldı. 

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