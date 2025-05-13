Bir ilçe nüfusu kadar insan tek gemiyle Alanya'ya geldi
Yaklaşık 2 bin yolcusu Bahama bandıralı kruvaziyer yolcu gemisi Alanya Limanı'na demir attı. Marella Discovery 2 adlı gemi saat 18:00 civarında Rhodos'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılacak. Gemide aynı zamanda 729 mürettebat bulunuyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bin 795 yolculu Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer yolcu gemisi Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.
1 | 6
Gemide bulunan yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi.
2 | 6
Gemideki mürettebat sayısı ise 729.
3 | 6
Geminin Alanya Limanı'na demir atmasının ardından, bazı turistler şehir merkezini gezmek için gemiden ayrıldı.
4 | 6