Bir zamanlar kick boksçuydu, şimdi kaz tüyünden yorgan ihraç ediyor
Almanya’da yıllarca kick boks yapan ve dönercilikle uğraşan Ufuk Güner, 2018’de Türkiye’ye döndükten sonra sıra dışı bir girişime adım attı. Kaz tüyünden yorgan ve yastık üreten Güner, zamanla üretim kapasitesini artırdı. Ürünlerini yurt dışına da ihraç eden Güner, yakında Rusya ve Sırbistan pazarına açılmaya hazırlanıyor.
Yıllarca Almanya’da kick boks ve dönercilikle uğraşan Ufuk Güner, 2018’de memleketi Kars’a dönüş yaptı.
Türkiye’ye adım atar atmaz kaz tüyü işine giren Güner, bu sıra dışı alanda büyümeye devam ediyor.
Fabrikayı büyüttüler
İşe ilk başta küçük çaplı başladığını belirten Güner, 1,5 yıl sonra Dilek Sarı ile ortaklık kurduklarını söyledi.
Aldıkları hibe destekleri sayesinde de fabrikayı büyüttüklerini kaydetti.
Kapasiteyi 80 bin tona çıkardılar
Güner, Kars, Ardahan, Ankara ve Afyonkarahisar gibi Türkiye’nin pek çok ilinden kendilerine kaz tüyü gönderildiğini belirtti.
Şimdilerde yeni bir tesis aldıklarını söyleyen Güner, yıllık üretim kapasitelerini 80 bin tona çıkardıklarını da ifade etti.
Sırbistan ve Rusya’ya ihracat başlayacak
Kaz tüylerinden ayda yaklaşık bin yorgan ürettiklerini belirten Güner, aynı zamanda kaz tüyünden yastık da yaptıklarını ifade etti.
Güner ayrıca, Sırbistan ve Rusya’ya ihracatın da yakında başlayacağını söyledi.