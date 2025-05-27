Bir zamanlar kick boksçuydu, şimdi kaz tüyünden yorgan ihraç ediyor

Türkiye’ye adım atar atmaz kaz tüyü işine giren Güner, bu sıra dışı alanda büyümeye devam ediyor.

Yıllarca Almanya’da kick boks ve dönercilikle uğraşan Ufuk Güner, 2018’de memleketi Kars’a dönüş yaptı.

Kapasiteyi 80 bin tona çıkardılar

Güner, Kars, Ardahan, Ankara ve Afyonkarahisar gibi Türkiye’nin pek çok ilinden kendilerine kaz tüyü gönderildiğini belirtti.

Şimdilerde yeni bir tesis aldıklarını söyleyen Güner, yıllık üretim kapasitelerini 80 bin tona çıkardıklarını da ifade etti.