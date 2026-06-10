Boşanma oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu meslekler sıralandı
Türkiye'de boşanmalar artarken uzmanlar ekonomik baskıları en önemli neden olarak gösteriyor. Ancak ABD'de 500'den fazla meslek üzerinde yapılan dikkat çekici bir araştırma, bazı işlerin evlilikler üzerinde diğerlerinden daha ağır bir yük oluşturduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, boşanma oranlarının bazı mesleklerde yüzde 48'e kadar yükseldiğini gösterirken, çalışma koşulları ve iş yapısının evliliklerin kaderinde düşünüldüğünden daha büyük bir rol oynadığına işaret ediyor.
Türkiye'de boşanan çiftlerin oranı hızla artarken, evlilikler azalıyor. Boşanan çift sayısı geçen yıl 189 binden 194 bine yükseldi, boşanmaların üçte biri evliliğin ilk 5 yılında, beşte biri ise 6-10 yıl içinde gerçekleşti. Boşanma hızının en yüksek olduğu iller İzmir, Antalya ve Denizli, en düşük olduğu iller ise Hakkari, Şırnak ve Bitlis olarak kaydedildi.
Boşanmaların arka planında ise ekonomik, sosyolojik ve kültürel birçok farklı dinamik bulunuyor. Ancak uzmanlara göre ekonomik baskılar boşanmalarda en belirleyici unsur olarak görülüyor.
ABD'de FlowingData tarafından yapılan bir araştırma ise bazı meslek gruplarında boşanma oranlarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. 500'den fazla meslek arasında boşanmaların en fazla ve en az olduğu meslekleri listeyen araştırmaya göre, boşanma oranları yüzde 48'le belli başlı mesleklerde yoğunlaşıyor. Bu da ABD işgücünde çarpıcı bir uçurumu ortaya koyuyor.
Sıralamaya göre sağlık sektöründeki meslekler her iki tarafta da listenin başlarında yer alıyor..
Doktorlar, diş hekimleri ve fizyoterapistler ABD'de boşanma oranının en düşük olduğu meslekler arasında yer alırken, evde bakım hizmeti verenler, hemşireler en yüksek boşanma oranlarına sahip meslekler arasında yer alıyor. Bu gruptaki meslekler genel olarak düzensiz çalışma saatleri, vardiyalı çalışma, yüz yüze iletişim veya duygusal olarak yıpratıcı çalışma koşulları içeriyor.
Boşanma oranının en düşük olduğu meslekler ise yıllarca süren eğitim, lisans veya özel uzmanlık gerektiren işlerden oluşuyor.
İşte boşanma oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu meslekler...
Boşanma oranı en düşük meslekler
1. Aktüerler yüzde 14,2
2. Fizik Bilimcileri yüzde 17,2
3. Bilgi teknolojileri uzmanları yüzde 18,7
4. Yazılımcılar yüzde 18,9
5. Fizyoterapistler yüzde 19,0
6. Doktorlar yüzde 20,1
7. Din görevlileri yüzde 20,2
8. Eczacılar yüzde 20,3
9. Atmosfer bilimcileri yüzde 20,4
10. Petrol ve maden mühendisleri yüzde 20,7
11. Cerrahlar yüzde 20,8
12. Kimya mühendisleri yüzde 20,8
13. Yaşam bilimleri uzmanlarıyüzde 20,8
14. Konuşma ve dil rerapistleri yüzde 21,1
15. Optometristler (göz sağlığı uzmanları) yüzde 21,1
16. Ergoterapistler yüzde 21,1
17. Kimyagerler ve malzeme bilimcileri yüzde 21,1
18. Diş hekimleri yüzde 21,4
19. Makine mühendisleri yüzde 21,6
20. Hekim yardımcıları yüzde 21,6
Boşanma oranı en yüksek meslekler
1. Diğer sağlık çalışanları (diyetisyen, podolog, odyolog vb.) yüzde 48,3
2. Tele pazarlamacılar yüzde 48,0
3. Masaj terapistleri yüzde 47,9
4. Otobüs şoförleri yüzde 47,8
5. Baskı makinesi operatörleri yüzde 47,6
6. Bakım hizmetleri çalışanları yüzde 47,6
7. Cezaevi çalışanları yüzde 47,5
8. Ambulans şoförleri ve görevlileri yüzde 47,3
9. Psikiyatri bakım destek personeli yüzde 47,2
10. Hemşireler yüzde 47,1
11. Kumarhane çalışanları yüzde 46,9
12. Barmenler yüzde 46,8
13. Tekstil pres operatörleri yüzde 46,3
14. Metal fırın operatörleri yüzde 46,3
15. Yer göstericiler -bilet kontrol görevlileri yüzde 46,2
16. Evde sağlık hizmeti yardımcıları yüzde 45,9
17. Hayvan kontrol görevlileri yüzde 45,9
18. Otobüs muavinleri yüzde 45,5
19. Döküm ve kalıplama makinesi operatörleri yüzde 45,4
20. Güvenlik görevlileri yüzde 45,4