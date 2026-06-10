Boşanma oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu meslekler sıralandı

ABD'de FlowingData tarafından yapılan bir araştırma ise bazı meslek gruplarında boşanma oranlarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. 500'den fazla meslek arasında boşanmaların en fazla ve en az olduğu meslekleri listeyen araştırmaya göre, boşanma oranları yüzde 48'le belli başlı mesleklerde yoğunlaşıyor. Bu da ABD işgücünde çarpıcı bir uçurumu ortaya koyuyor.