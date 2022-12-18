Bosnalı kız kardeşlerin Hobbit Köyü yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde bir ırk olan Hobbitlerin yaşadığı yerler olarak resmedilen hobbit evlerinin dekorasyonu, Bosnalı dört kız kardeş tarafından yapılıyor.

Bosna Hersek'te doğdukları Kresevo'yu tanıtmak isteyen kız kardeşler, beş evden oluşan bir hobbit köyü kurarak hem turizme katkı sağlamayı hem de turistlere alışılmışın dışında bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hobbit evi fikrini ortaya atan Marija Milicevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeoloji mühendisi olduğunu ifade ederek toprağın içinden "gülümseyen" evlerin çizim ve yapımında en büyük desteği aile ve kız kardeşlerinden aldığını söyledi.

Her kız kardeş bir ev dekore ediyor

Kız kardeşlerden her birinin bir evi alarak istediği şekilde dekore ettiğini aktaran Marija, iki evin tamamlandığını, kalan üç evin de bitmek üzere olduğunu ifade etti.



Marija, farklı ülkelere gitmek ve sıra dışı yerlerde konaklamaya olan ilgisi nedeniyle bu tarz bir yer yapmak istediğini belirterek "Farklı bir şey yapmak istedik. Aklımıza bu evler geldi. Yeni Zelanda'ya yapılan hobbit evlerini örnek aldık ancak her eve Kresevo ruhunu yansıtmak istedik." dedi.