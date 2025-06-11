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BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerlik görevlerini tamamladı

Güney Koreli ünlü K-pop grubu BTS’in üyeleri Jimin ve Jungkook, 8 aylık zorunlu askerlik görevlerini tamamlayarak terhis oldu. Hayranlar, Yeoncheon'da düzenlenen karşılamada ikiliyi coşkuyla karşıladı.

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BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerlik görevlerini tamamladı - Resim: 1

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu BTS’in sevilen üyeleri Jimin ve Jungkook, Güney Kore ordusundaki zorunlu askerlik görevlerini tamamlayarak terhis oldu.

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BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerlik görevlerini tamamladı - Resim: 2

İkilinin 8 ay süren askerlik hizmetinin sona ermesi, hem Kore’de hem de dünya genelindeki BTS hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

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BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerlik görevlerini tamamladı - Resim: 3

Jimin ve Jungkook’un terhis edilmesinin ardından çok sayıda hayran, Yeoncheon kentindeki Yeoncheon Stadyumu'nda bir araya geldi.

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BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerlik görevlerini tamamladı - Resim: 4

Grup üyeleri için hazırlanan karşılama etkinliğinde, hayranlar BTS şarkılarını söyledi, pankartlar açtı ve duygusal anlar yaşadı.

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