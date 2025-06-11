BTS üyeleri Jimin ve Jungkook askerlik görevlerini tamamladı
Güney Koreli ünlü K-pop grubu BTS’in üyeleri Jimin ve Jungkook, 8 aylık zorunlu askerlik görevlerini tamamlayarak terhis oldu. Hayranlar, Yeoncheon'da düzenlenen karşılamada ikiliyi coşkuyla karşıladı.
Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu BTS’in sevilen üyeleri Jimin ve Jungkook, Güney Kore ordusundaki zorunlu askerlik görevlerini tamamlayarak terhis oldu.
İkilinin 8 ay süren askerlik hizmetinin sona ermesi, hem Kore’de hem de dünya genelindeki BTS hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
Jimin ve Jungkook’un terhis edilmesinin ardından çok sayıda hayran, Yeoncheon kentindeki Yeoncheon Stadyumu'nda bir araya geldi.
Grup üyeleri için hazırlanan karşılama etkinliğinde, hayranlar BTS şarkılarını söyledi, pankartlar açtı ve duygusal anlar yaşadı.