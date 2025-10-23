Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 2 milyon 800 bin lira
Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklenme mevsiminde görsel şölen sunmaya başladı. Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde kum zambaklarının koruma altında olduğunu duyuran tabelalar ve bilgilendirme mesajları asıldı. Mersin Valisi Atilla Toros kum zambaklarının koparılmasının cezasının ağır olduğunu söyledi: "557 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL cezası var."
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller kum zambaklarıyla süslendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları birçok noktada olduğu gibi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde de kendini gösterdi.
Gün doğumuyla ayrı bir görsel şölen sunan zambaklar, Doğa ve Fen Okulu'na gelen öğrenciler tarafından koruma altına alındı.
Vali Atilla Toros, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de çocuklara eşlik etti.
Çiçeklerin koruma altında olduğunu anlatan tabelaların çakıldığı ve şeritlerin çekildiği çalışmanın ardından Vali Toros, öğrencilerle tohum topları ve yapraklardan renk çalışmasına katıldı.
Toros, kum zambaklarının koparılmasının yasak olduğuna dikkat çekerek, “Bilinçsiz koparma ve taşınmayla ilgili cezalar ağır. 557 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var” dedi.