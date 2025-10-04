Bu mekânda para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba, sıcak yemek, at binme ve daha fazlası...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever Remzi Asal tarafından yaptırılan tesiste para geçmiyor!
Çaydan çorbaya, kahvaltıdan sıcak yemeğe kadar tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu mekân, hem yolcuların hem de Siverek halkının ortak buluşma noktası haline geldi.
Siverek-Adıyaman karayolunun 6. kilometresinde bulunan tesisin temeli 5 yıl önce atıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ise tamamen ücretsiz hale getirildi.
Tesiste 24 saat boyunca çay ve çorba ikram ediliyor. Konuklar diledikleri gibi masalarına yiyecek alıp kendi evindeymiş gibi rahatlıkla vakit geçiriyor.
Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra tesiste at binme imkânı da sunuluyor. Çocuklar için oluşturulan küçük alanda aileler çocuklarına doğayla iç içe bir deneyim yaşatma fırsatı buluyor.
Hayırsever Remzi Asal, projenin ilhamını köy kültüründen aldığını belirterek, "Eskiden köylerde bir günlük ikram olurdu, biz bunu kalıcı hale getirdik. Depremden sonra her şeyi ücretsiz yaptım. Burada para kesinlikle geçmiyor. Dolaplarda ne varsa herkes alıp tüketebiliyor. Ben olmasam da insanlar burayı kendi evleri gibi özgürce kullanıyor. Yolda kalanlar için konaklama imkânı da sağlıyoruz" dedi.