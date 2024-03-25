Bu zamana kadar alınmış en iyi görüntü: Kafkas vaşağı karlı arazide gündüz avlanırken görüntülendi Av için genellikle karanlığı tercih eden, nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide gündüz avlanırken görüntülendi.

Sarıkamış'taki sarıçam ormanları, bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunuyor. 1 | 15

Nesli tehlike altındaki Kafkas ve Avrasya vaşaklarına da ev sahipliği yapan sarıçam ormanları, "yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi" olarak nitelendiriliyor. 2 | 15

Gece avlandığı gündüz de dinlendiği için nadir görülen ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkas vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazide avlanması Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi. 3 | 15