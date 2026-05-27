BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? Bayramda hangi marketler açık?
Kurban Bayramı'nın ilk gününde marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. Alışveriş yapmak isteyenler hangi marketin açık olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Sıkça gelen soru ise "Bugün marketler açık mı" oluyor.
İslam alemi Kurban Bayramı coşkusu yaşıyor. Bugün aile, eş, dost ziyaretleri yoğun şekilde yapılacak. Son eksikleri gidermek isteyenler marketlerin çalışma saatlerine odaklanmış durumda... Peki, bayramda hangi marketler açık?
Bugün marketler açık mı?
BİM bayramın ilk günü kapalı oluyor. BİM ikinci günden itibaren müşterilerini ağırlıyor.
A101'de genellikle bayramın ilk günü öğleden sonra kapılarını açıyor. Bayramın ikinci gününde normal çalışma saatlerine dönülüyor. Bu durum bölgesel yoğunluğa göre de değişebiliyor.
ŞOK'ta şubelerin büyük çoğunluğu bayramın ilk günü saat 12.00 - 13.00 gibi hizmet veriyor.
Migros ve CarrefourSA ise normal çalışma saatlerini sürdürüyor.