Bulup getirene 100 bin TL verecek
Adana'da kayıp iki güvercinini bulana daha önce 20 bin lira ödül vereceğini söyleyen kişi, yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen hayvanları bulunmayınca ödülü 100 bin liraya çıkardı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde güvercin besleyen Cengiz Efe, arkadaşlarıyla birlikte 2 Nisan akşamı güvercinlerini kümesten çıkartıp uçurdu. Güvercinler bir daha dönmedi.
Efe, o dönem güvercinlerini bulana 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen güvercinler bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine Efe, ödülü 100 bin liraya çıkardı.
Güvercinlerini hâlâ bulamadıklarını belirten Cengiz Efe, şu çağrıda bulundu: Buradan bütün kuşçu camiasına sesleniyorum. Allah için bizim kuşlarımızı verin. Tam 6 ay oldu. Ödülümüz 20 bin liraydı, ama 100 bin liraya çıkardık. Kuşlarımızı teslim etsinler.
Efe, "Nasıl bir kedi ya da köpeği seviyorlar, biz de kuşları seviyoruz. 6 aydır yoklar. Nasıl bir insan evladını kaybedip üzülürse şu an aynı durumdayım. Çocuğum gibi bakıyordum, aşısından yemeğine her şeyini yapıyordum" dedi.