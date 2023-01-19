Bursa'da ailesinin göl manzaralı çiftliğini ekoturizme kazandırdı Tokyo Waseda Üniversite Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenci ve asistan öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. Gülin Kayhan, Japonya'daki kariyerini bırakıp döndüğü memleketinde ailesine ait arazide "doğal yaşam çiftliği" açtı.

Tokyo Waseda Üniversite Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 10 yıl öğrenci ve asistan öğretim görevlisi olarak görev yapan Dr. Gülin Kayhan, 2,5 yıl önce Bursa'ya döndü. 1 | 8

Kayhan, tıp doktoru olan anne ve babasının yaklaşık 30 yıl önce Uluabat Gölü kıyısında Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Ağı üyesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde aldığı ve zamanla çiftliğe dönüştürdüğü araziyi turizme kazandırmaya karar verdi. 2 | 8

Dr. Gülin Kayhan, Jersey inekleri, farklı cinslerde koyun, keçi, kuş ve tavuklar ile çok sayıda bitki çeşidinin bulunduğu 30 dönümlük çiftlikte restoran açtı. 3 | 8