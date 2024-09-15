Çanakkale Çan'da bulundu! 64 bin yıllık atölyede çarpıcı keşif: 24 bin yıl boyunca...

2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi.

Bu yılki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve destekleri, Truva Bakır Maden ve T Design sponsorluğunda toplamda 15 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.