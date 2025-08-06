Çift Kişilik Oda bitti mi, final mi yaptı? Bu hafta Çift Kişilik Oda yeni bölüm yok mu, var mı?

Çift Kişilik Oda perşembe günleri ekrana geliyordu. 6. bölüm yayınlandıktan sonra dizi bir daha izleyici ile buluşmadı. Yarın projenin yayın günü ve dizinin ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, bu hafta Çift Kişilik Oda var mı?

Çift Kişilik Oda bu hafta var mı?

Çift Kişilik Oda bu hafta da ekrana gelmeyecek. Dizinin yerine "4N1K 2" adlı yerli film ekrana gelecek. Dizinin bittiği yönünde bir resmi bir açıklama gelmezken gelen bilgiler projenin final yaptığı yönünde...