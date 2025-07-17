Çift Kişilik Oda final mi yaptı, neden yok? Çift Kişilik Oda bitti mi?

Çift Kişilik Oda'nın önceki günlerde final yapacağı öne sürülmüşştü. Dizinin bu akşam ekrana gelmeyecek olması iddiaları kuvvetlendirdi. Projeyi ilk bölümden bu yana takip edenler şimdi "Çift Kişilik Oda final mi yaptı, neden yok" diye soruyor. 1 | 3

Çift Kişilik Oda neden yok? Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümü bu akşam seyirci ile buluşamayacak. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Yeni bölüm 24 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelecek. 2 | 3