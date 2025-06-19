Cilt sağlığında kritik detay: Güneş kremi alırken nelere dikkat edilmeli?
Güneşin etkisini hissettirmesiyle birlikte birçok kişi cilt sağlığını korumak için güneş kremlerine yöneliyor. Uzmanlar sadece yazın değil, yıl boyunca güneş kremi kullanılması gerektiğini vurgularken, doğru ürün seçiminin de en az kullanım kadar önemli olduğunu belirtiyor. Peki, güneş kremi alırken nelere dikkat edilmeli?
Yaz aylarının gelmesiyle güneş etkisini artırdı. Güneşin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olsa da, kontrolsüz maruziyet ciddi zararlara yol açabiliyor.
Uzmanlar, güneşten korunmak için yalnızca yazın değil, yıl boyunca güneş kremi kullanılması gerektiğini vurguluyor.
Peki, doğru güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?
Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. İlayda Uysal, Doğru güneş kremi seçimi için önerilerini şöyle sıralıyor:
1- Sahte ürünlere dikkat
İnternette veya marketlerde satılan ürünler sahte olabileceği için güneş kremleri eczaneden alınmalı.