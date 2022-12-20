Çırak bulamadı, dede mesleğini kızıyla yaşatıyor Adıyaman'da yaşayan Hakan Özçetinkaya, Besni ilçesindeki tek yemeni ustası. Yanında çalıştıracak çırak bulamayınca bir tür ayakkabı olan yemeninin yapımını kızına öğreten Özçetinkaya, 2 yıldır 15 metrekarelik dükkanda kızı ile birlikte üretim yapıyor.

Dede mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Hakan Özçetinkaya, lise mezunu 22 yaşındaki kızı Ece ile kendilerine ait işletmede günde ortalama 5 yemeni üretiyor. Özçetinkaya ile kızı, yemenileri özel siparişle hazırlıyor. 1 | 6

Hakan Özçetinkaya, AA muhabirine, dedesinden kalma mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi. 2 | 6

Yemeniciliği 40 yıldır yaptığını anlatan Özçetinkaya, "Besni'de bu işi sadece ben yapıyorum. Birilerinin daha yapmasını istiyoruz ama eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı çözmeye çalışırken de kızım yardıma koştu." dedi. 3 | 6