Çırak bulamadı, dede mesleğini kızıyla yaşatıyor
Adıyaman'da yaşayan Hakan Özçetinkaya, Besni ilçesindeki tek yemeni ustası. Yanında çalıştıracak çırak bulamayınca bir tür ayakkabı olan yemeninin yapımını kızına öğreten Özçetinkaya, 2 yıldır 15 metrekarelik dükkanda kızı ile birlikte üretim yapıyor.
Dede mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Hakan Özçetinkaya, lise mezunu 22 yaşındaki kızı Ece ile kendilerine ait işletmede günde ortalama 5 yemeni üretiyor. Özçetinkaya ile kızı, yemenileri özel siparişle hazırlıyor.
Hakan Özçetinkaya, AA muhabirine, dedesinden kalma mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.
Yemeniciliği 40 yıldır yaptığını anlatan Özçetinkaya, "Besni'de bu işi sadece ben yapıyorum. Birilerinin daha yapmasını istiyoruz ama eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı çözmeye çalışırken de kızım yardıma koştu." dedi.
Kızıyla aynı dükkanda çalışmanın farklı olduğunu ifade eden Özçetinkaya, "2 yıldır kızımla çalışmaya devam ediyoruz. Evde baba kız, dükkanda ise artık usta çırak ilişkimiz var. Ürettiğimiz yemenileri çevre illere gönderiyoruz. Bazen de ilçemize gelen gurbetçilerimiz, yaşadıkları ülkelere ürünleri taşıyor." diye konuştu.