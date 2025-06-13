ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ CANLI İZLE: Çitlekçi TOGG çekilişi saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çitlekçi, 30. yılına özel 30 TOGG hediye ediyor. Başvurular tamamlandı sıra geldi çekilişe... Bugün adaylar için büyük gün, Ankara Çankaya'da çekiliş yapılacak. Adaylar kurayı canlı takip etmek isterken bir yandan da "Çitlekçi çekiliş saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak" sorularını yöneltiyor. İşte tüm detaylar...

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. tarafından düzenlenen “30. Yıla 30 Togg” çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00’te, Ankara’daki Çitlekçi Kule Şubesi otopark alanında gerçekleştirilecek. Adaylar, çekilişi yerinde izleyebileceği gibi sosyal medya hesaplarından da canlı takip edebilecek.

Çitlekçi çekilişi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Çekiliş sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihinde www.citlekci.com.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Kazananların belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekecek.

Asil talihlilerin en geç 5 Temmuz 2025, yedek talihlilerin ise 20 Temmuz 2025 tarihine kadar kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte info@citlekci.com.tr adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru yapan talihlilerden daha sonra talep edilecek belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanarak, belirtilen tarihler içinde Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'ye teslim edilmesi zorunludur.

İkramiyelerin son teslim veya kullanım tarihi 30 Temmuz 2025’tir.

Belirtilen şartları ve süreleri yerine getirmeyen talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.