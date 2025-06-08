Çitlekçi çekilişi ne zaman? Çitlekçi çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çitlekçi'nin 30. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediği ve büyük ilgi gören "30. Yıla 30 TOGG" çekilişinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Piyango İdaresi izniyle gerçekleştirilen çekilişin talihlileri 20 Haziran 2025 Cuma günü kamuoyuna duyurulacak.
Çitlekçi çekilişi ne zaman?
3 Şubat - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çitlekçi mağazalarından veya çevrim içi platformdan 500 TL ve üzeri alışveriş yapanların katılım hakkı kazandığı kampanya, milyonlarca kuponla rekor bir katılıma ulaştı. Çekiliş, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak 13 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara'daki Çitlekçi Kule Şubesi Otopark Alanı'nda gerçekleştirildi.
Çitlekçi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çekiliş sonuçları, 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla Çitlekçi'nin resmi web sitesi citlekci.com.tr adresi üzerinden ve Hürriyet gazetesinde yayımlanacak.