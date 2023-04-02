Çöl sıcağından Kızıldeniz esintilerine gizemli ülke Ürdün
Ortadoğu’nun en özel coğrafyalarının başında gelen Ürdün, modern ve eskinin eşsiz harmonisine sahip. Yüzünü Batı’ya çeviren ülke Nebatilerin, Romalıların, Musevilerin, Emevilerin, Osmanlının, İngilizlerin izlerini taşıyor.
Resmi adı ile Ürdün Haşimi Krallığı Ortadoğu’da yer alan ve komşuları Suriye,İsrail,Suudi Arabistan, Filistin ve Irak olan belki de çatışmalarla kavrulan bölgenin en sakin ülkesi.
Başkenti Amman olan ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon. Bu nüfusun büyük çoğunluğunu Suriyeli ve Filistinli göçmenler oluşturuyor.
İstanbul’dan yaklaşık 2 saat ve Ankara’dan da yaklaşık 1,5 saat süren direkt uçuşlarla gitmenin mümkün olduğu Ürdün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemiyor.
Ürdün’ü ziyaret eden bir çok turistin amacı tartışmasız Petra antik kenti olmakla birlikte 4 günlük bir seyahat planı ile diğer görülmesi gereken yerlerini de ziyaret rotanıza dahil edebilirsiniz.
Ürdün’e seyahat edecekler için mutlaka araç kiralamaları öneriliyor.