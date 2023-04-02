Çöl sıcağından Kızıldeniz esintilerine gizemli ülke Ürdün

Resmi adı ile Ürdün Haşimi Krallığı Ortadoğu’da yer alan ve komşuları Suriye,İsrail,Suudi Arabistan, Filistin ve Irak olan belki de çatışmalarla kavrulan bölgenin en sakin ülkesi.

Başkenti Amman olan ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon. Bu nüfusun büyük çoğunluğunu Suriyeli ve Filistinli göçmenler oluşturuyor.