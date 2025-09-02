Dağın zirvesinde bereket: 1500 rakımda yaban mersini yetiştiriyor
Emekli öğretmen Necmettin Şahinler, Trabzon'da 1500 metrelik rakımda kurduğu yaban mersini bahçesiyle bir başarı hikayesine imza attı. Bu yıl bahçesinden 600 kilo civarında ürün almayı beklediğini ifade eden Şahinler, yaban mersini üretiminin yaygınlaşması için de katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ediyor.
Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Necmettin Şahinler, bin 500 metre rakımlı arazisine yaban mersini bahçesi kurdu.
Geleneksel tarımın dışına çıkmak için yaban mersini ektiğini belirten Şahinler, bu süreçte gıda mühendisi oğlunun da kendisine destek verdiğini belirtiyor.
Devlet destekli proje hazırladıklarını belirten Necmettin Şahinler, 2 bin fidan aldıklarını ve bin 700'ünü ektiklerini kaydetti.
Devlet destekli proje hazırladıklarını belirten Necmettin Şahinler, 2 bin fidan aldıklarını ve bin 700'ünü ektiklerini kaydetti.
Tamamen organik üretim yaptıklarını söyleyen Şahinler, suni gübre hiç kullanmadıklarını da belirtti.
Geçen yıl 300-350 kilo ürün elde ettiklerini söyleyen Şahinler, bu yıl 600 kilo civarında ürün almayı beklediklerini söyledi.
Şahinler, yaban mersininin en büyük düşmanının ayılar olduğu da belirterek, "Ayıları sık sık görüyoruz, eğer onlara zarar vermezseniz onlar da size dokunmaz. Ama bahçeye girdiklerinde dalları kırarak büyük zarar veriyorlar. Kuşlar da meyvelere zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.
Bu işe başlamak isteyen herkese yardımcı olmayı hedeflediğini belirten Necmettin Şahinler, yaban mersini üretiminin yaygınlaşması için uğraştığını kaydetti.