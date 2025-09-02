Dağın zirvesinde bereket: 1500 rakımda yaban mersini yetiştiriyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Necmettin Şahinler, bin 500 metre rakımlı arazisine yaban mersini bahçesi kurdu. 1 | 7

Geleneksel tarımın dışına çıkmak için yaban mersini ektiğini belirten Şahinler, bu süreçte gıda mühendisi oğlunun da kendisine destek verdiğini belirtiyor. Devlet destekli proje hazırladıklarını belirten Necmettin Şahinler, 2 bin fidan aldıklarını ve bin 700'ünü ektiklerini kaydetti.

Tamamen organik üretim yaptıklarını söyleyen Şahinler, suni gübre hiç kullanmadıklarını da belirtti.

Geçen yıl 300-350 kilo ürün elde ettiklerini söyleyen Şahinler, bu yıl 600 kilo civarında ürün almayı beklediklerini söyledi.