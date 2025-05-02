Damacana Su Fiyatları 2025: Erikli, Pınar, Munzur, Damla Su damacana ne kadar?
Rekabet Kurulu, Erikli ve Pınar Su'ya, satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle iki markaya toplam 26 milyon TL'ye rekor ceza kesti. Bu gelişmenin ardından Erikli, Pınar, Munzur, Damla Su gibi markaların damacana su fiyatları merak konusu oldu. İşte 2025 güncel damacana su fiyatları...
Erikli ve Pınar Su’ya, satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından rekor para cezası kesildi.
Kurumun incelemelerinde, her iki markanın geleceğe dönük damacana su satış fiyatlarına dair rekabeti engelleyici bilgi alışverişinde bulundukları belirlendi.
Bu kapsamda Erikli’ye 21 milyon 106 bin 469 TL, Pınar Su’ya ise 4 milyon 877 bin 401 TL idari para cezası verildi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar, damacana su fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Erikli, Pınar, Munzur, Damla gibi markaların damacana su fiyatları ne kadar?
İşte İstanbul’da güncel 2025 damacana su fiyatları…
HAMİDİYE
Hamidiye marka 19 litrelik damacana su 120 TL.
KIZILAY
Kızılay'ın 19 litrelik damacanası 120 TL