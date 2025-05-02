Erikli ve Pınar Su’ya, satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından rekor para cezası kesildi.

Kurumun incelemelerinde, her iki markanın geleceğe dönük damacana su satış fiyatlarına dair rekabeti engelleyici bilgi alışverişinde bulundukları belirlendi.

Bu kapsamda Erikli’ye 21 milyon 106 bin 469 TL, Pınar Su’ya ise 4 milyon 877 bin 401 TL idari para cezası verildi.