Danilo Şef Müslüman mı oldu? Danilo Zanna din mi değiştirdi? İsmi değiştirdi mi?

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın Müslüman olduğu iddiası sosyal medyada sıkça dillendirilmeye başlandı. Hatta Zanna'nın ismini değiştirdiği de öne sürülürken şimdi gerçekler araştırılıyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Danilo Şef Müslüman mı oldu" şeklinde...

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