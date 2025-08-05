Danilo Şef Müslüman mı oldu? Danilo Zanna din mi değiştirdi? İsmi değiştirdi mi?
İtalya'dan ülkemize gelen ve Türk kültürünü sevdiğini her fırsatta dile getiren Danilo Zanna MastarcHef'te jüri üyeliğine devam ediyor. Dün ünlü şef hakkında birtakım iddialar ortaya atılırken konunun aslı olup olmadığı araştırılıyor. Yoğun bir şekilde gelen soru ise "Danilo Şef Müslüman mı oldu" şeklinde...
MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın Müslüman olduğu iddiası sosyal medyada sıkça dillendirilmeye başlandı. Hatta Zanna'nın ismini değiştirdiği de öne sürülürken şimdi gerçekler araştırılıyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Danilo Şef Müslüman mı oldu" şeklinde...
Danilo Şef Müslüman mı oldu?
Danilo Zanna'nın Müslüman olduğu ve adını"Danyal Hamza" olarak değiştirdiği söylentisi sosyal medyadan yayılırken iddia gerçeği yansıtmıyor. Dolaşıma sokulan görüntüler de eski bir videonun kesiti...