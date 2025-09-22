Google Haberler

Debora Estrella uçak kazasında öldü

Meksika'nın popüler TV kanallarından Milenio Televisión'un spikerlerinden Debora Estrella uçak kazasında hayatını kaybetti.

Remziye Karakuş
Meksika basınında yer alan haberlere göre 43 yaşındaki Debora Estrella, uçuş dersi aldığı
pilot Bryan Ballesteros ile birlikte Nuevo Leon eyaletindeki Garcia şehrinden havalandı.

İki kişilik Cessna bir sanayi sitesi yakınlarına çakıldı. Polis ve sağlık ekipleri, sunucu ve pilotun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, küçük uçağın kontrolsüzce dönerek yere çakıldığı görülüyor.

Kazadan hemen önce Debora Estrella'nın Instagram hesabından uçağın fotoğrafını paylaşıp, "Tahmin edin ne?" yazdığı ortaya çıktı.

1982 doğumlu olan Estrella, kariyerine üniversite radyosu Frecuencia Tec’te başladı.

Hechos AM ve Milenio Televisión’da çalıştı. 2018’de Monterrey’de yayınlanan Telediario Matutino’nun ana sunucusu oldu. Telediario CDMX için de programlar yaptı.

