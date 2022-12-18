Dede mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor
Hatay'da kalaycılık yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki Nebil Muratoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.
Muratoğlu, Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'daki 20 metrekarelik iş yerinde, 52 yıl önce öğrendiği ve o zamandan beri bırakmadığı mesleği, üçüncü kuşak olarak icra etmeye devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ocağının başına geçen Muratoğlu, müşterilerinin getirdiği bakır tepsi ve tencereleri kalayla parlatıyor.
Muratoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlarda babasının yanında çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrendiğini söyledi.
Yıllardır işini severek yapmaya devam ettiğini anlatan Muratoğlu, babasından devraldığı mesleği ayakta tutabilmek için çaba gösterdiğini belirtti.