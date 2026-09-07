Denizi yok ama balığın borsası burada: “En taze balık Ankara'da”

Bu yıl büyük balık da fazla

Ankara Ulus Halinde 38 yıldır Balıkçılık yapan Şaban Akbaş, "balıkla ilgileniyoruz, balıkların içinde yaşamışız, balıkların içinde büyümüşüz" ifadelerine yer verdi. Balık Sezonunun açılmasının ardından sezonunun bu sene de güzel olduğuna dikkat çeken Akbaş, "Balık sezonu geçen sene de güzeldi ve ufak balık çoktu. Bu yıl büyük balık fazla. Karadeniz Palamut' unun dönemi başladı. Şimdi Palamut çok, geçen sene hamsi çoktu" diye konuştu.

"Millet en çok Palamut'u seviyor"

Balıkların geçen senenin fiyatlarıyla satışa sunduğunu dile getiren Akbaş, Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon Zam yok. Palamut' un tanesi 100 lira, bir tanesi yarım kilo geliyor. Hamsinin kilosu 100 lira, İstavrit kilosu 100 lira. Mezgidin kilosu 100 lira, Barbun kilosu100 lira. Yani şu anki fiyatlar böyle, devam ediyor. Bu sene balık ucuz ve taze. Sezon güzel başladı. Şuan en çok talep Palamut'ta, millet en çok Palamut'u seviyor."