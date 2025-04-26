Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri...

Türkiye, İstanbul'de 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremle sarsıldı. İstanbul depreminin artçıları sürerken, bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Kütahya dün 4,5 3,9 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler büyük paniğe neden olurken; yetkili kurumlardan yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor.

AFAD da deprem riski yüksek ve düşük olan iller belirledi.

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre deprem riski en düşük olan iller şöyle: