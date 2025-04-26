Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri...
Türkiye, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. İstanbul depreminin artçıları sürmeye devam ederken; dün bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Kent, 4,5 3,9 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremlerle ilgili açıklamalar yakından takip edilirken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem riski yüksek ve düşük olan illeri belirledi.
Türkiye, İstanbul'de 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremle sarsıldı. İstanbul depreminin artçıları sürerken, bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Kütahya dün 4,5 3,9 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler büyük paniğe neden olurken; yetkili kurumlardan yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor.
AFAD da deprem riski yüksek ve düşük olan iller belirledi.
AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre deprem riski en düşük olan iller şöyle:
EDİRNE
Marmara Bölgesi'nde yer alan Edirne, deprem riski en az iller arasında yer alıyor.
KIRIKKALE
Kırıkkale de deprem riski en az iller arasında.