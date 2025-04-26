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Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri...

Türkiye, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. İstanbul depreminin artçıları sürmeye devam ederken; dün bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Kent, 4,5 3,9 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremlerle ilgili açıklamalar yakından takip edilirken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem riski yüksek ve düşük olan illeri belirledi.

Merve Özçelik [email protected]
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Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri... - Resim: 1

Türkiye, İstanbul'de 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremle sarsıldı. İstanbul depreminin artçıları sürerken, bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi. Kütahya dün 4,5 3,9 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler büyük paniğe neden olurken; yetkili kurumlardan yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor.

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Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri... - Resim: 2

AFAD da deprem riski yüksek ve düşük olan iller belirledi.

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre deprem riski en düşük olan iller şöyle:

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Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri... - Resim: 3

EDİRNE

Marmara Bölgesi'nde yer alan Edirne, deprem riski en az iller arasında yer alıyor.

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Deprem endişesi daha az: İşte Türkiye'nin en güvenli illeri... - Resim: 4

KIRIKKALE

Kırıkkale de deprem riski en az iller arasında.

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