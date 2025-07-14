Dev yolcu gemisi Aroya Bodrum'da: İçinde spa, tiyatro ve 15 restoran bulunuyor!
Malta bayraklı Aroya adlı dev yolcu gemisi, 608 yolcusuyla Bodrum’a demir attı. Yüzen tatil köyünü andıran gemide çocuk ve yetişkin havuzları, oyun alanları, tiyatrolar, 15 restoran ve spa merkezi yer alıyor.
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Aroya isimli dev yolcu gemisi bugün sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
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Malta bayraklı gemide 608 yolcu bulunuyor
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335 metre uzunluğundaki geminin içindeki detaylar ise dudak uçuklattı. Dev gemide yetişkinler ve çocuklar için oyun havuzları, çocuk oyun alanları, tiyatrolar, 15 adet restoran, spa bulunuyor.
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Gemi, gece saatlerinde Marmaris Limanı’na hareket etmesi planlanıyor.
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