Devlet desteği kırmızı mercimeğe yaradı: Üretim ve rekolte arttı

Mercimek üretiminin bu destekler sayesinde her geçen yıl arttığını ifade eden Taşkesen, "Bakanlığımız, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çok önemli destekler vererek her yıl üretim alanını ve miktarını artırıyor. 2025 yılı sonbahar döneminde 2026 yılı üretim sezonu için de yüzde 75 hibeli 8 milyon 500 bin lira tutarında destek vererek geniş bir alanda üretimi teşvik etti. Böylece ilimizde yaklaşık 15 bin dekar alanda 2 bin 700 ton civarı mercimek elde edildi. Bizim için mercimek üretimi çok önemli. İlimizde mercimek organik olarak üretiliyor, sertifikası var. Yüzde 100 organik üretim yapılıyor." dedi.